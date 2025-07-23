«Это ужасно»: Педро Паскаль рассказал, почему полностью не бреет лицо для ролей в фильмах

Актёр Педро Паскаль во время интервью рассказал, что очень не любит свой образ без усов и бороды. Ради роли в фильме «Чудо-женщина 1984» ему пришлось гладко выбрить лицо, но сам Паскаль от этого был не в восторге.

По словам Педро, сама картина ему понравилась, однако из-за своего образа он не осилит повторный просмотр.

Мне понравился фильм, но я был настолько потрясён тем, как я выглядел, что больше никогда не смотрел его. Это было ужасно.

При этом если бы в Marvel Studios настояли, что для образа Мистера Фантастика актёру нужно сбрить всю растительность на лице, он бы это сделал, но на радость Паскаля до этого не дошло.