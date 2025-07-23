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Фильм Фантастическая четвёрка от Марвел (2025) — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах РФ, когда будут билеты

Фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выйдет в кинотеатрах России 31 июля
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24 июля состоится мировая премьера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новой супергеройской картины, которая запустит шестую фазу киновселенной Marvel. Кинокомикс можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Disney с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Супергеройский фильм доберётся до России 31 июля — спустя неделю после ранней мировой премьеры. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

В некоторых кинотеатрах фильм начнут показывать с субботы — 2 августа.

Сюжет ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей. Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль («Одни из нас»), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

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