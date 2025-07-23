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Романтический фильм «Материалистка» с Педро Паскалем и Дакотой Джонсон вышел в онлайне

Романтический фильм «Материалистка» с Педро Паскалем и Дакотой Джонсон вышел в онлайне
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22 июля состоялась цифровая премьера фильма «Материалистка». Романтическую комедию можно посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других стримингах. В российских онлайн-кинотеатрах премьера состоится позже.

Видео доступно во VK-группе Вольга про кино. Права на видео принадлежат «Вольге».

Таким образом, лента вышла в онлайне спустя 45 суток после премьера в кинотеатрах. За этот срок ленты собрала в прокате около $ 51 млн, из них 330 млн рублей пришлось на Россию и страны СНГ.

Сюжет картины рассказывает о молодой девушке из Нью-Йорка, которая подбирает одиноким людям вторые половинки. В то же время сама героиня разрывается между своим идеальным мужчиной и своим несовершенным бывшим.

Главные роли в фильме исполнили Педро Паскаль («Нарко», «Мандалорец», «Одни из нас»), Крис Эванс («Мстители», «Достать ножи») и Дакота Джонсон («Офис», «Арахисовый сокол»). Режиссёром выступила Селин Сон, постановщица «Прошлых жизней».

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