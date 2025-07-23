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В «Мире танков» представили крупный патч 1.36 с новыми режимами и картой «Кавказ»

В «Мире танков» представили крупный патч 1.36 с новыми режимами и картой «Кавказ»
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Компания Lesta Games раскрыла детали праздничного обновления 1.36 для «Мира танков». Новый апдейт приурочен ко дню рождения знаменитого экшена.

Так, с 5 по 20 августа игроки смогут принять участие в праздничном событии с «Золотым вагоном» — большим хранилищем, где можно будет обменивать серебро на золото. На весь период события будет действовать постоянный экономический бонус: +25% к серебру, боевому опыту, опыту экипажа и свободному опыту за каждый бой. Авторы также запустят праздничную почту, где можно будет дарить подарки друзьям. А в особый праздничный набор подарков войдут премиум-танк VII уровня, три дня премиум-аккаунта и эксклюзивный 2D-стиль «Праздничная вечеринка».

В «Мир танков» также добавят новую карту — «Кавказ». Разработчики отмечают, что стремились передать дух Дагестана «детально и зримо». Игроки уже могут познакомиться с новой картой в режиме «Аркада», где стандартные бои проходят исключительно на свежей локации.

Наконец, в игру добавили первые британские двуствольные тяжёлые танки, а с 28 июля по 4 августа пройдёт игровой режим «Линия фронта» на танках VIII уровня с боями 30 на 30 человек. Геймеров также ждут новые ранговые бои на танках VI уровня и клановый режим «Спринт» с уникальными наградами.

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