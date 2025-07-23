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Сборы фильма «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой превысили 200 млн рублей

Сборы фильма «Не одна дома 2» с Миланой Хаметовой превысили 200 млн рублей
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23 июля сборы фильма «Не одна дома 2» превысили отметку в 200 млн рублей. На достижение этого результата ленте понадобилось почти три недели — премьера состоялась 3 июля. Сейчас комедия с Миланой Хаметовой удерживает лидерство в российском прокате.

Фото: ЕАИС

В продолжении семейной комедии Маша отправляется с папой в летнее путешествие в автодоме. Одной из остановок на пути семьи оказывается кемпинг, где также останавливается автобус, который везёт подростков в летний лагерь. Главная героиня решает поменяться местами с одной из девочек, которую по счастливой случайности тоже зовут Маша. Попав в лагерь, Маша встречает своих «старых» знакомых — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее.

К главным ролям в продолжении вернулись Милана Хаметова и Давид Манукян. Режиссёром проекта выступил Митрий Семёнов-Алейников («Подростки в космосе»).

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