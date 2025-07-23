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«Это расточительная отрасль»: Бенедикт Камбербэтч — о фильмах Marvel

«Это расточительная отрасль»: Бенедикт Камбербэтч — о фильмах Marvel
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Британский актёр Бенедикт Камбербэтч стал гостем подкаста Ruthie’s Table 4. Звезда «Шерлока» рассказал о своём отношении к фильмам Marvel, в котором он исполняет роль мага Стивена Стрэнджа.

Актёр не появится в образе супергероя в фильме «Мстители: Судный день», однако уже сейчас он приводит себя в форму ради будущих фильмов Marvel. Камбербэтч отмечает, что ему приходится есть куда больше, чем ему хочется, а саму Marvel он назвал расточительным искусством.

Возвращаясь к ответственности, ресурсоёмкости и устойчивости, я задаю себе вопрос: «Что я делаю? Я мог бы накормить всю свою семью той едой, что я ем сам». Это просто ужасно — выходить за пределы своего аппетита. [...] Фильмы Marvel — это чрезвычайно расточительная отрасль. Подумайте о производственных площадках, которые не перерабатываются, о транспорте, о еде, о жилье, а также об освещении и энергии. Сколько мощности уходит только на создание дневного света в студийной среде. Это много энергии.

Камбербэтч отметил, что на съёмках фильмов всегда старается заботиться об окружающей среде. Например, он почти не пользуется пластиковыми бутылками, а до съёмочной площадки предпочитает добираться на велосипеде.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. Судя по всему, доктор Стрэндж появится лишь в следующих «Мстителях» — «Секретные войны» выйдут в декабря 2027-го.

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