Уже 28 июля состоится премьера второго сезона сериала «Букины». В продолжении «Счастливы вместе» герои возвращаются в легендарную двухэтажную квартиру. Казалось бы, всё как раньше – только персонажи изменились: Гена начал заботиться о здоровье, Даша неожиданно раскрыла в себе деловую жилку, а Рома успел жениться и теперь ждёт ребенка вместе с женой Зоей.

Во второй сезон «Букиных» войдёт 10 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 5 августа.

Расписание выхода второго сезона сериала «Букины»