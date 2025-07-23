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Сериал Букины, 2-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода второго сезона сериала «Букины»
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Уже 28 июля состоится премьера второго сезона сериала «Букины». В продолжении «Счастливы вместе» герои возвращаются в легендарную двухэтажную квартиру. Казалось бы, всё как раньше – только персонажи изменились: Гена начал заботиться о здоровье, Даша неожиданно раскрыла в себе деловую жилку, а Рома успел жениться и теперь ждёт ребенка вместе с женой Зоей.

Во второй сезон «Букиных» войдёт 10 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 5 августа.

Расписание выхода второго сезона сериала «Букины»

ЭпизодДата выхода
1-я серия28 июля
2-я серия28 июля
3-я серия29 июля
4-я серия29 июля
5-я серия30 июля
6-я серия31 июля
7-я серия4 августа
8-я серия4 августа
9-я серия5 августа
10-я серия5 августа
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