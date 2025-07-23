Расписание выхода второго сезона сериала «Букины»
Уже 28 июля состоится премьера второго сезона сериала «Букины». В продолжении «Счастливы вместе» герои возвращаются в легендарную двухэтажную квартиру. Казалось бы, всё как раньше – только персонажи изменились: Гена начал заботиться о здоровье, Даша неожиданно раскрыла в себе деловую жилку, а Рома успел жениться и теперь ждёт ребенка вместе с женой Зоей.
Во второй сезон «Букиных» войдёт 10 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 5 августа.
Расписание выхода второго сезона сериала «Букины»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|28 июля
|2-я серия
|28 июля
|3-я серия
|29 июля
|4-я серия
|29 июля
|5-я серия
|30 июля
|6-я серия
|31 июля
|7-я серия
|4 августа
|8-я серия
|4 августа
|9-я серия
|5 августа
|10-я серия
|5 августа
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