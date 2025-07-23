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Стартовали съёмки новой части «Зловещих мертвецов» — премьера в июле 2026 года

Режиссёр Себастьян Ваничек объявил о старте съёмок фильма Evil Dead Burn («Зловещие мертвецы: Гори»). Новый хоррор выйдет в прокат 24 июля 2026 года.

Фото: Соцсети Себастьяна Ваничека

Сюжет продолжения культовой серии фильмов ужасов пока неизвестен. Неясно также, будет ли картина как-то связана с предыдущей лентой франшизы «Восстанием зловещих мертвецов».

Продюсерами фильма выступают создатель оригинальной трилогии Сэм Рэйми («Человек-паук») и исполнитель роли знаменитого главного героя серии Брюс Кэмпбелл («Удивительные странствия Геракла»). В новой ленте сыграют Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая»), Люсиан Бьюкенен («Ночной агент») и Хантер Духэн («Уэнсдей»).

«Зловещие мертвецы» — классический хоррор Сэма Рэйми 1981 года, который дал старт популярной серии фильмов. За все годы существования франшизы вышло пять картин и три сезона сериала «Эш против зловещих мертвецов». Премьера предыдущей ленты серии «Восстание зловещих мертвецов» состоялась в 2023 году. Фильм тепло приняли как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила 84% свежести от журналистов и 76% от зрителей.