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«Я жду звонка»: актёр Сэм Роукэлл хочет вернуться в киновселенную Marvel

«Я жду звонка»: актёр Сэм Роукэлл хочет вернуться в киновселенную Marvel
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Издание ComicBook взяло интервью у актёра Сэма Рокуэлла («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Он рассказал о своём желании вернуться к роли бизнесмена Джастина Хаммера в киновселенной Marvel.

Артист заявил, что ему нравится его персонаж из «Железного человека» и он не устал от вопросов насчёт его возвращения. Он ждёт звонка от студии Marvel и с удовольствием вернётся к роли.

Я тоже люблю Marvel, потому не устал от вопросов о возвращении к роли Хаммера. Жду звонка от Marvel, но пока никто не звонил. Слышал, где-то снимают новых «Мстителей». Меня там нет.

Роукэлл сыграл Джастина Хаммера в «Железном человеке 2» 2010 года и в короткометражке Marvel «Да здравствует король» 2014 года. Актёр также озвучивал злодея в одном из эпизодов второго сезона мультсериала «Что, если...?». Есть шанс, что персонаж появится в сериале «Войны брони», который близок по тематике к «Железному человеку», или в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день», где он мог бы стать торговцем инопланетными артефактами.

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