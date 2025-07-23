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Появились новые кадры второго сезона сериала «Дети перемен»

Появились новые кадры второго сезона сериала «Дети перемен»
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Онлайн-кинотеатры Wink и Start представили новые кадры из второго сезона сериала «Дети перемен». Дата премьеры продолжения криминального шоу пока неизвестна.

Фото: Wink/Start

Фото: Wink/Start

Фото: Wink/Start

Фото: Wink/Start

Фото: Wink/Start

Фото: Wink/Start

В новом сезоне героиня Флора Борисовна становится авторитетным лидером группировки и развивает успешный бизнес, отдаляясь от прошлой жизни. В это время Руслан ухаживает за больным отцом, Юра хочет воссоединить семью, а Пётр жаждет отомстить матери. События сериала вновь развернутся в 1990-х годах.

К главным ролям вернутся Виктория Исакова («Сто лет тому вперёд»), Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Сергей Гилёв («Пророк. История Александра Пушкина»). В новом сезоне также сыграют Константин Плотников («Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе») и Данил Стеклов («Мастер и Маргарита»). В продолжение войдёт восемь эпизодов, как и в первом сезоне.

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