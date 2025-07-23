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Сериал «Уэнсдей» продлили на третий сезон до выхода второго

Сериал «Уэнсдей» продлили на третий сезон до выхода второго
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Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у шоураннера сериала «Уэнсдей» Тима Бёртона и исполнительницы главной роли Дженны Ортеги. Они рассказали о продолжении популярного шоу.

По словам знаменитостей, сериал заранее продлили на третий сезон. Кроме того, в Netflix ведутся обсуждения возможного спин-оффа шоу. Бёртон также рассказал, что для него работа над сериалом стала чем-то новым, ведь до этого он снимал исключительно фильмы. Но Уэнсдей показалась ему слишком интересным персонажем, чтобы посвящать ей только одну ленту.

Я никогда не снимался на телевидении, но мне хотелось исследовать что-то в более длительной перспективе. Уэнсдей очень уж интересный персонаж. Насколько мужчина средних лет может чувствовать себя подростком, настолько же я чувствую это. А её персонаж — это прежде всего тонкость, потому что у неё не так уж много эмоций.

Сюжет второго сезона «Уэнсдей» продолжит историю Уэнсдей Аддамс, одной из детей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». Авторы сообщали, что в продолжении будет больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона станут взаимоотношения Уэнсдей с её мамой Мортишей. Премьера первых четырёх серий состоится 6 августа, а оставшихся четырёх — 3 сентября. Дата выхода третьего сезона пока неизвестна.

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