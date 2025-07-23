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Самые популярные смартфоны в 2025 году: Poco X7 Pro, Xiaomi Redmi Note 14, Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Poco X7 Pro — самый продаваемый смартфон в России в первой половине 2025 года
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Компания AliExpress составила топ самых популярных смартфонов, которые покупали россияне на их платформе. Рейтинг создавался на основе данных о продаже за первое полугодие 2025 года.

Первое место в топе занял смартфон Poco X7 Pro. Гаджет имеет процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также камеру на 50 Мп. На втором месте расположился Xiaomi Redmi Note 14 — c AMOLED-дисплеем и разрешением Full HD+. Третье место заняла улучшенная модель Xiaomi Redmi Note 14 Pro.

Топ самых продаваемых смартфонов на AliExpress за первую половину 2025 года

  • Poco X7 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 14
  • Xiaomi Redmi Note 14 Pro
  • OnePlus 13
  • Realme 14 Pro +
  • Poco M6 Pro
  • Poco M7 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
  • OnePlus 13R
  • HONOR Magic7 Pro
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