Poco X7 Pro — самый продаваемый смартфон в России в первой половине 2025 года

Компания AliExpress составила топ самых популярных смартфонов, которые покупали россияне на их платформе. Рейтинг создавался на основе данных о продаже за первое полугодие 2025 года.

Первое место в топе занял смартфон Poco X7 Pro. Гаджет имеет процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также камеру на 50 Мп. На втором месте расположился Xiaomi Redmi Note 14 — c AMOLED-дисплеем и разрешением Full HD+. Третье место заняла улучшенная модель Xiaomi Redmi Note 14 Pro.

Топ самых продаваемых смартфонов на AliExpress за первую половину 2025 года

Poco X7 Pro

Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

OnePlus 13

Realme 14 Pro +

Poco M6 Pro

Poco M7 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

OnePlus 13R

HONOR Magic7 Pro