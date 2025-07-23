Poco X7 Pro — самый продаваемый смартфон в России в первой половине 2025 года
Компания AliExpress составила топ самых популярных смартфонов, которые покупали россияне на их платформе. Рейтинг создавался на основе данных о продаже за первое полугодие 2025 года.
Первое место в топе занял смартфон Poco X7 Pro. Гаджет имеет процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также камеру на 50 Мп. На втором месте расположился Xiaomi Redmi Note 14 — c AMOLED-дисплеем и разрешением Full HD+. Третье место заняла улучшенная модель Xiaomi Redmi Note 14 Pro.
Топ самых продаваемых смартфонов на AliExpress за первую половину 2025 года
- Poco X7 Pro
- Xiaomi Redmi Note 14
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro
- OnePlus 13
- Realme 14 Pro +
- Poco M6 Pro
- Poco M7 Pro
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- OnePlus 13R
- HONOR Magic7 Pro
Ранее стало известно о возможном возвращении известной компании
Комментарии