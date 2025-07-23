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Сын главы Marvel Studios полюбил супергероев только из-за игры Marvel Rivals

Сын главы Marvel Studios полюбил супергероев только из-за игры Marvel Rivals
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Президент Marvel Studios Кевин Файги пообщался с журналистами насчёт будущего киновселенной. Он рассказал об интересе к супергеройским фильмам среди детей и подростков.

В качестве примера глава студии Marvel привёл своего сына, которого не интересовали герои киновселенной. Всё изменилось, когда вышла онлайн-игра Marvel Rivals и парень стал больше спрашивать отца о непопулярных персонажах супергеройских фильмов.

Мой сын притворялся, что проявляет интерес, поддерживая мою работу. Но всё изменилось с выходом Marvel Rivals. Внезапно он начал просить меня рассказать ему больше о Хеле, Карателе и других персонажах. И тогда он стал искать информацию о героях в наших фильмах.

Marvel Rivals — мультиплеерный экшен от третьего лица, в котором игроки берут на себя роль различных персонажей вселенной Marvel. В игре есть три класса: танки, атакующие и поддержка. Экшен доступен бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

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