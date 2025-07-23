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Создатели War Thunder приобрели остров в Fortnite

Создатели War Thunder приобрели остров в Fortnite
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Компания Gaijin Entertainment сообщила о приобретении острова в Fortnite. Речь идёт об одной из самых успешных пользовательских карт The Pit.

Сам глава компании Антон Юдинцев заявил, что новый остров откроет для разработчиков «новую главу». Теперь они смогут создавать новый контент на базе Fortnite. Отмечается, что сделка по приобретению карты стала многомиллионной.

Приобретение The Pit открывает для нас новую главу. Мы стремимся поддерживать инновационный игровой опыт, и создание пользовательского контента на таких платформах, как Fortnite, — это для представляет нас новые захватывающие возможности.

The Pit — это пользовательская карта в режиме игры Forrnite под названием Creative. Её автором стал разработчик Geerzy. Остров представляет из себя компактную арену, где игроки сражаются друг с другом, используя разнообразное оружие.

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