«Денег много, так что придётся умирать»: Папич перешёл на российскую платформу стримов WTV

Известный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, сообщил о переходе на новую стримерскую площадку WTV, на которой вернётся к трансляциям Dota 2.

Папич сообщил, что будет проводить на платформе минимум семь стримов в месяц.

Заставляют стримить «говно 2» [Dota 2. — Прим.], минимум 7 стримов в месяц, жёстко. Но денег много, так что придется умирать в скрытом пуле — уже через недельку. Просят играть именно на рейтинг, то есть надо будет делать новый аккаунт в Steam, потому что [на старом] у меня доступно только лоу-приорити.

Цаль также сообщил, что площадка также планирует привлечь его к стримам-подкастам, которые будут проходить в студии при участии разных гостей.

WTV — новая альтернатива Twitch, которая позиционирует себя как «ламповая площадка», созданная «стримерами для стримеров». По сообщениям в СМИ, проект создан одной из российских букмекерских контор, а Папич должен стать амбассадором нового «убийцы Твича».