Вышел русский трейлер хоррора «Одно целое» с Дэйвом Франко — премьера 31 июля

Компания «Вольга» выпустила русскоязычный трейлер фильма «Одно целое». Боди-хоррор выйдет в российский прокат 31 июля.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат Neon.

Сюжет ленты повествует о паре возлюбленных, которые переезжают в загородный дом. В один момент тихая жизнь обращается настоящим кошмаром — выпив воды из мистического источника, герои постепенно начинают прирастать друг к другу.

Главные роли сыграли Дэйв Франко («Иллюзия обмана»), Элисон Бри («Безумцы») и Дэймон Херриман («Быть лучше: История Робби Уильямса»). Режиссёром хоррора выступил Майкл Шэнкс («Волшебники зелёного континента»).