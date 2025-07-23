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Пятый сезон сериала «Убийства в одном здании» стартует 9 сентября

Пятый сезон сериала «Убийства в одном здании» стартует 9 сентября
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Авторы сериала «Убийства в одном здании» сообщили о дате выхода пятого сезона. Продолжение детективного шоу стартует на стриминговых сервисах Hulu и Disney+ 9 сентября.

Сюжет сериала повествует о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Главные роли в шоу сыграли Стив Мартин («Отпетые мошенники»), Мартин Шорт («Отец невесты») и Селена Гомес («Дождливый день в Нью-Йорке»). В пятом сезоне актёрский состав пополнили Кристоф Вальц («Джанго освобождённый») и Рене Зеллвегер («Истинные ценности»). Всего в продолжении будет 10 серий, как и в прошлых сезонах.

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