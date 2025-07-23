Вышел трейлер аниме по «Алисе в стране чудес» — премьера 29 августа

Студия P.A. Works выпустила трейлер аниме по «Алисе в стране чудес». Премьера полнометражного фильма состоится 29 августа.

Видео доступно на YouTube-канале SHOCHIKU animeチャンネル【公式】. Права на видео принадлежат P.A. Works.

Лента получила подзаголовок «Погружение в Страну чудес». Картина не станет прямой адаптацией произведения Льюиса Кэрролла — в стране чудес окажется девушка из современного мира по имени Рисэ. Там героиня встретит не только Алису и кролика, но и других персонажей книги.

Аниме создала студия P.A. Works, известная по таким сериалам, как «Тусовщик Кунмин» и «Экзотическая семейка». Режиссёром выступил Тосия Синохара — один из авторов знаменитого «Тёмного дворецкого».