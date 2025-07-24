Появились первые постеры «Семьи напрокат» с Бренданом Фрейзером

Создатели фильма «Семья напрокат» опубликовали его первые постеры, на которых можно увидеть актёра в разных образах.

Постеры ленты

Фото: Searchlight Pictures

Фото: Searchlight Pictures

Фото: Searchlight Pictures

Сюжет ленты посвящён актёру, который живёт и работает в Токио. Он соглашается сняться в рекламе «семьи напрокат» в роли типичного американца. Но как только он приступает к работе, то осознаёт, насколько важной оказалась его роль в том, что казалось маленькой рекламой. По ходу сюжета он заводит неожиданные знакомства и открывает для себя радости, которые дарит ему его «семья».

Режиссёром ленты выступила Хикари — автор японской драмы «37 секунд». Комедийная картина выйдет в кино 21 ноября.