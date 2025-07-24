Композитор «Интерстеллара» Ханс Циммер напишет музыку к третьему сезону «Эйфории»

По данным источников Deadline, композитор Ханс Циммер, написавший музыку к «Интерстеллару», «Тёмному рыцарю», «Дюне» и многим другим зарубежным лентам, поработает над третьим сезоном сериала «Эйфория».

Он будет писать к нему музыку вместе с английским певцом под псевдонимом Labrinth, который выступил композитором первых двух сезонов.

В третьем сезоне Зендея возвращается к роли Ру Беннет, Ника Кинг — к роли Лесли Беннет, Эрик Дейн — к роли Кэла Джейкобса, Джейкоб Элорди вновь сыграет Нейта Джейкобса, а Сидни Суини воплотит образ Кэсси Ховард.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Мод Апатоу и другие актёры. Третий сезон изначально был запланирован к выходу в 2025 году, однако его премьера наверняка состоится не раньше 2026-го.