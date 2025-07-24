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IEM Cologne 2025. Stage 1. День 2. Стрим B
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YEKINDAR тепло отозвался о m0NESY: он заслуживает всего наилучшего

YEKINDAR тепло отозвался о m0NESY: он заслуживает всего наилучшего
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Игрок команды FURIA по Counter-Strike 2 Марэк YEKINDAR Галинскис в интервью для HLTV поделился своими впечатлениями о снайпере Team Falcons — Илье m0NESY Осипове.

YEKINDAR рассказал о личных взаимоотношениях с российским снайпером и отметил его человеческие качества:

Я лично знаю Илью. Мы много с ним общаемся при встрече на турнирах. Я считаю, что он очень душевный человек. Он заслуживает всего наилучшего. У меня с ним никогда не было проблем — и никто о нём плохого не говорил.

FURIA начала выступление на IEM Katowice с победы над австралийской FlyQuest и уже сегодня сыграет за выход в групповую стадию.

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