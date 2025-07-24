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Опубликовали первый постер ремейка триллера «Рай и ад» Акиры Куросавы

Опубликовали первый постер ремейка триллера «Рай и ад» Акиры Куросавы
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Создатели ремейка «Рая и ада» Акиры Куросавы опубликовали первый постер фильма. На нём можно увидеть главного героя.

Фото: Apple TV+

Сюжет картины расскажет о преуспевающем бизнесмене, который стоит перед выбором: платить ли выкуп похитителям, укравшим по ошибке не его сына, а ребёнка его шофёра. Судя по всему, ремейк не будет полностью повторять сюжет оригинальной картины, а вольно адаптирует сценарий под современные реалии.

Съёмки картины стартовали в мае и уже завершились. Сперва лента с Дензелом Вашингтоном в главной роли выйдет в кинотеатрах по всему миру 15 августа, после чего выйдет в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

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