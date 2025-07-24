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Makazze — о переходе в NAVI: хочу получить MVP хотя бы на одном турнире

Makazze — о переходе в NAVI: хочу получить MVP хотя бы на одном турнире
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23 июля 2025 года новичок основного состава NAVI по CS2 Дрин Makazze Шакири поделился своими мыслями о переходе на тир-1 сцену. В интервью 18-летний игрок рассказал, когда понял, что готов к следующему шагу в карьере, и обозначил личные и командные цели.

По словам албанского стрелка, момент, когда он почувствовал, что дорос до уровня главной арены, наступил несколько месяцев назад:

Когда я начал всех разрывать в тир-2 — вот тогда понял, что пора в тир-1. Это было месяца четыре назад, где-то так.

Несмотря на резкий скачок в уровень конкуренции, игрок уверяет, что эмоционально чувствует себя спокойно:

Сейчас — нет. Может, на LAN будет, но думаю, тоже вряд ли.

Makazze также поделился и амбициозными целями в рамках своей новой команды:

Хочу получить MVP хотя бы на одном турнире. И как команда — выиграть как можно больше турниров.

30 июня Natus Vincere официально объявила о переводе Makazze из академии NAVI Junior в основной состав. Этот шаг стал продолжением курса клуба на омоложение и развитие собственных талантов. Шакири быстро зарекомендовал себя как один из самых перспективных игроков Европы на тир-2 сцене, и теперь у него есть шанс доказать состоятельность уже в матчах против лучших команд мира.

Впереди у NAVI и их нового игрока — насыщенный календарь, включая IEM Cologne 2025, где Makazze может провести первые официальные матчи на топ-уровне.

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