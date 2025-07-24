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Режиссёр «Варвара» приготовил сценарий фильма про Джокера и Харли Квинн — инсайдер

Режиссёр «Варвара» приготовил сценарий фильма про Джокера и Харли Квинн — инсайдер
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Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что режиссёр «Варвара», «Орудий» и других фильмов Зак Креггер приготовил сценарий картины про Джокера и Харли Квинн.

Постановщик якобы хочет представить главе киновселенной DC Джеймсу Ганну свою версию сюжета про безумную парочку. Есть ли у Креггера какие-то более серьёзные планы на ленту, включая, к примеру, её постановку, неизвестно.

В данный момент у Ганна нет планов по введению новых версий Джокера и Харли Квинн в киновселенную DC. Есть вероятность, что Марго Робби вернётся к роли Харли, хотя Ганн наверняка будет искать новую актрису на роль избранницы клоуна-психопата.

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