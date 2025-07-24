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Вышла Wuchang: Fallen Feathers — это соулслайк с эффектной героиней

Вышла Wuchang: Fallen Feathers — это соулслайк с эффектной героиней
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Сегодня состоялся релиз Wuchang: Fallen Feathers — соулслайка с эффектной главной героиней. Игра доступна на PS5, Xbox Series и ПК.

Действие Wuchang разворачивается во времена поздней династии Мин. Главная героиня, пиратка Бан Учан, страдает от амнезии и заражена опасной болезнью, превращающей своих жертв в чудовищ. Она путешествует по стране в поисках лекарства и встречает на своём пути различных выживших и чудовищ.

Геймплейно Wuchang представляет собой экшен, в котором нужно сражаться с врагами и находить различные секреты. В общей сложности в игре 25 видов вооружения, каждое из которых предлагает уникальный стиль боя, распределённый по пяти типам.

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