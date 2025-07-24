Для iPhone 17 Pro и Pro Max сделали эксклюзивный экран — СМИ

По данным издания 9to5Mac, Apple хочет выделить премиальные iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max на фоне обычных iPhone 17. Чтобы этого достичь, компания решила снабдить гаджеты антибликовыми экранами с повышенной устойчивостью к царапинам.

По данным инсайдеров, iPhone 17 Pro и Pro Max будут оснащены дисплеем с эксклюзивным покрытием, которое отличается повышенной устойчивостью к царапинам и антибликовыми свойствами. Подобное «нано-текстурное» покрытие уже используется в некоторых моделях iPad Pro, iMac и MacBook Pro.

В издании отметили, что пока остаётся надеяться, что новый экран не потребует дополнительной платы или вызовет различные недостатки.