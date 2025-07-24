Perfecto — о победе над TYLOO: надеюсь, будем показывать такой же результат

Virtus.pro уверенно стартовала на IEM Cologne 2025, обыграв TYLOO со счётом 2:0 в первом раунде стадии Play-In. Для «медведей» эта победа стала особенно важной, ведь это их первый официальный успех после присоединения к составу Ильи Perfecto Залуцкого.

Сам игрок коротко прокомментировал результат встречи в «Кружке» — формате видеоинтервью, опубликованном в телеграм-канале клуба:

Выиграли сегодня первую игру на IEM Cologne 2025 против TYLOO. Чувствуем себя хорошо. Потренировались. Надеюсь, будем показывать такой же результат в следующих матчах. Поэтому болейте, и спасибо, что поддерживаете.

Для Залуцкого этот турнир стал дебютом на этом турнире, и уже первая встреча показала, что адаптация проходит успешно. Впереди у команды второй раунд Play-In, где соперник будет серьёзнее, но настрой внутри коллектива остаётся боевым.

IEM Cologne 2025 проходит в Германии с 23 июля по 3 августа. Virtus.pro надеется выйти в основную стадию чемпионата и вновь закрепиться в элите CS2 после непростого периода.