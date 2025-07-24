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Donk — о kyousuke в Team Falcons: он вряд ли сможет выдавать цифры, как в академии

Donk — о kyousuke в Team Falcons: он вряд ли сможет выдавать цифры, как в академии
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Звезда Team Spirit Данил donk Крышковец поделился своими мыслями о переходе 17-летнего Максима kyousuke Лукина в основной состав Team Falcons. В видео на официальном YouTube-канале Spirit Донк оценил перспективы бывшего игрока академии в новом, куда более жёстком тир-1 окружении:

Это кот в мешке. Он делает резкий скачок на тир-1, переходит в интернациональную команду — очевидно, ему будет тяжело первое время выдавать перформанс. То есть он выходит из зоны комфорта прямо, и, соответственно, пока остаётся только гадать, как он будет выступать.

При этом Данил верит, что у kyousuke есть все шансы заиграть на высоком уровне, несмотря на давление:

CS — это игра про менталку, а не про какие-то твои навыки. И если он сможет сохранить менталку, которая у него была в Spirit Academy, условно, на его уровне — то будет хорошо играть. Он вряд ли сможет выдавать такие же цифры, как в академии, потому что всё-таки у него ещё две звезды, помимо него. Но факт есть факт — он будет хорошо играть.

Также донк предположил, что в новом составе у Максима поменяется лишь одна позиция — на карте Nuke он теперь будет играть «рампу» или «дверь» вместо «улицы». В остальном kyousuke сохранит привычные споты и будет адаптироваться в командной системе Falcons, в которой, по мнению Данила, всего два агрессивных игрока — m0NESY и сам kyousuke.

Торин считает, что Kyousuke — ошибка Falcons:
Аналитик Thorin считает продажу Kyousuke в Falcons ошибкой Spirit
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