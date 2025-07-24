Сценаристом фильма «Лило и Стич 2» выступит один из создателей оригинального мультфильма

По информации издания The Hollywood Reporter, сценарий к сиквелу фильма «Лило и Стич» напишет Крис Сандерс. Он был одним из создателей оригинального мультфильма 2002 года.

По условиям сделки Сандерс будет только писать сценарий, а не заниматься режиссурой на данном этапе. Сандерс также сосредоточен на работе над продолжением «Дикого робота» для DreamWorks Animation.

Первая часть собрала в прокате более $ 1 млрд и стал самой кассовой работой Голливуда в 2025 году. Сейчас картина уступает лишь китайскому хиту «Нэчжа побеждает Царя драконов», мультфильм собрал в кино около $ 2,2 млрд.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй.