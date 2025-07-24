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Сериал «Фишер» продлили сразу на третий и четвёртый сезоны

Сериал «Фишер» продлили сразу на третий и четвёртый сезоны
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Онлайн-кинотеатр Wink объявил о продлении сериала «Фишер» ещё на два сезона, то есть у сериала должно быть как минимум четыре сезона. Пока их подробности не раскрывают.

Шоураннерами и режиссёрами одной из частей станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые работали над первым сезоном. Режиссёром-постановщиком другой будет Ольга Френкель.

Актёрский состав пока не раскрываем, поэтому подписывайтесь и ждите новостей.

Второй сезон завершился на прошлой неделе, в него вошло восемь серий. Финал «Затмения» фанаты приняли очень прохладно, хотя сам сезон в общем и целом понравился зрителям, а по нарастающему напряжению его сравнивают с первым сезоном.

Тут мы рассказываем о финале второго сезона «Фишера»
Отвратительный финал. Как закончился «Фишер: Затмение»
Отвратительный финал. Как закончился «Фишер: Затмение»
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