Звезда «Как приручить дракона» Мэйсон Темз сыграет с Дэйвом Франко в комедии The Shitheads
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По данным издания Deadline, актёр Мэйсон Темз, известный в том числе по фильму «Как приручить дракона», сыграет вместе с Дэйвом Франко в комедии The Shitheads.
Фильм рассказывает о циничном Марке и неуклюжем идеалисте Дэвисе, которые оказались на самом дне. Их наняла сомнительная транспортная компания, и задача кажется простой: доставить Шеридана, богатого проблемного подростка, в реабилитационный центр. Но у Шеридана другие планы, поэтому их задание резко меняется.
Мэйкон Блэр выступает сценаристом и режиссёром фильма. В ленте также снимутся ОʼШи Джексон-младший и Питер Динклэйдж.
Даты выхода у The Shitheads пока что нет.
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