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Звезда «Супермена» Скайлер Гизондо может сыграть в «Знакомстве с родителями 4»

Звезда «Супермена» Скайлер Гизондо может сыграть в «Знакомстве с родителями 4»
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Издание Deadline сообщило, что звезда «Супермена» Скайлер Гизондо может получить роль в новой части «Знакомства с родителями».

Режиссёром фильма выступит Джон Гамбург, а в актёрский состав вернутся Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Тери Поло и Блайт Даннер. Ариана Гранде тоже сыграет в картине. Гамбург, который был соавтором трёх предыдущих фильмов «Знакомство с родителями», также пишет сценарий для этого фильма. Премьера состоится 25 ноября 2026 года.

«Знакомство с родителями» — серия комедийных фильмов, рассказывающая о незадачливом медбрате Греге Факере, который отправляется к родителям своей девушки, чтобы попросить руки́ их дочери. Оригинальная лента вышла в 2002 году, получив продолжения в 2004-м и 2010-м. В общей сумме трилогия собрала более $ 1 млрд в прокате. Главные роли во франшизе играют Бен Стиллер, Тери Поло и Роберт Де Ниро.

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