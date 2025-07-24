Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Stage 1. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки комедийного сериала «Мой папа — мэр»

Стартовали съёмки комедийного сериала «Мой папа — мэр»
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Fresh Heads Production объявила о старте производства сериала «Мой папа – мэр». Съёмки продлятся несколько месяцев, точная дата выхода станет известна позже.

Сюжет шоу расскажет историю амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром провинциального города. Однажды его карьера рушится после скандала: его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю Варю – дерзкую воспитанницу детского дома. Девочка уцелела и начинает шантажировать его: она требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль «идеальной дочери» в его публичной кампании.

Режиссёром сериала выступает Олег Кириченко («Любовь во всём виновата»). Главные роли в проекте сыграют Роман Маякин («Сергий против нечисти»), Арина Савостьянова («Ландыши»), Дарья Урсуляк («Ваша честь») и другие актёры.

Рассказываем о будущем Marvel
Чего ожидать от Marvel: новый Железный человек, Люди икс и перезапуск вселенной
Чего ожидать от Marvel: новый Железный человек, Люди икс и перезапуск вселенной
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android