Стартовали съёмки комедийного сериала «Мой папа — мэр»

Кинокомпания Fresh Heads Production объявила о старте производства сериала «Мой папа – мэр». Съёмки продлятся несколько месяцев, точная дата выхода станет известна позже.

Сюжет шоу расскажет историю амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром провинциального города. Однажды его карьера рушится после скандала: его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю Варю – дерзкую воспитанницу детского дома. Девочка уцелела и начинает шантажировать его: она требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль «идеальной дочери» в его публичной кампании.

Режиссёром сериала выступает Олег Кириченко («Любовь во всём виновата»). Главные роли в проекте сыграют Роман Маякин («Сергий против нечисти»), Арина Савостьянова («Ландыши»), Дарья Урсуляк («Ваша честь») и другие актёры.