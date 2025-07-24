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В кинотеатрах России вышел боевик «Взвести курки» с Кевином Джеймсом и Кристиной Риччи

В кинотеатрах России вышел боевик «Взвести курки» с Кевином Джеймсом и Кристиной Риччи
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24 июля в России состоялась премьера фильма «Взвести курки». Боевик с Кевином Джеймсом уже можно посмотреть в кинотеатрах страны с привычным русским дубляжом.

Видео доступно во VK-группе Kinoman. Права на видео принадлежат Global Film.

Фильм рассказывает историю Рэя, которому много лет удавалось быть одновременно киллером и примерным семьянином. Как только он решил завязать с криминалом, в мафиозных кланах происходят перестановки, и теперь за головой Рэя объявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, как оказалось, и она хранила от супруга парочку секретов.

Главные роли в фильме сыграли Кевин Джеймс («Правила съёма: Метод Хитча»), Кристина Риччи («Уэнсдей») и Луис Гусман («Уэнсдей»). Режиссёром выступил Эдвард Дрейк («Заговор в Голливуде»).

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