Фильм про Майкла Джексона перенесли — он выйдет 24 апреля 2026 года

Создатели байопика о Майкле Джексоне объявили о переносе фильма. Сперва картину хотели выпустить 18 апреля 2025 года, но потом премьеру сдвинули на 3 октября. Сейчас же её назначали на 24 апреля 2026 года.

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Производством картины «Майкл» занимается Lionsgate, а её режиссёром выступает Антуан Фукуа. Роль музыканта исполнил его племянник Джафар Джексон. Парень с детства увлекался музыкой и танцами, поэтому его кандидатура кажется наиболее подходящей.