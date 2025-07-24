Стартовал 27-й сезон сериала «Южный парк» — в первом эпизоде высмеяли Дональда Трампа

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24 июля начался 27-й сезон «Южного парка» — продолжение культового мультсериала про знаменитую четвёрку американских школьников. Шоу вернулось в онлайн-кинотеатре Paramount+ и телеканале Comedy Central спустя два года после завершения 26-го сезона.

Видео доступно на YouTube-канале South Park Studios. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

В первом эпизоде Рэнди и Картман пытаются заставить Дональда Трампа покончить с современной повесткой в местной школе с помощью Иисуса. Тот, в свою очередь, отказывается помогать, боясь быть «отменённым» в духе комика и телеведущего Стивена Кольбера, чью вечернюю передачу закрыли после 10 лет вещания.

Недавно мультсериал продлили ещё на 50 эпизодов — согласно сделке, создатели «Южного парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер получат $ 1,5 млрд.