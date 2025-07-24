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В кинотеатрах России вышел мультфильм «Письмо для Момо» от режиссёра «Ковбоя Бибопа»

В кинотеатрах России вышел мультфильм «Письмо для Момо» от режиссёра «Ковбоя Бибопа»
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24 июля в России перевыпустили аниме «Письмо для Момо». Знаменитый анимационный фильм от режиссёра «Ковбоя Бибопа» уже можно посмотреть в кинотеатрах страны в русском дубляже.

Видео доступно во VK-группе Русский репортаж. Права на видео принадлежат «Русскому репортажу».

Оригинальное аниме вышло в 2011 году и рассказывало о юной Момо, которой предстоит непростое испытание — переехать из Токио в городок на краю страны. К ожидаемым и объяснимым трудностям вдруг добавляются сверхъестественные — в жизнь на тихом острове врываются таинственные события. Попытка справиться с ними приведёт девочку к открытиям, среди которых будет разгадка тайны письма, когда-то написанного отцом — письма всего лишь из двух слов: «Дорогая Момо».

Автором и сценаристом мультфильма выступил Хироюки Окиура, режиссёр полнометражного фильма «Ковбой Бибоп» 2001 года.

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