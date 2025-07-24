Стартовали съёмки второго сезона детектива «Страх над Невой» про Ленинград 1970-х

Онлайн-кинотеатр «Иви» и телеканал НТВ объявили о старте производства второго сезона сериала «Страх над Невой». Продолжение с подзаголовком «Огненный круг» будут снимать несколько месяцев в Санкт-Петербурге, после чего оно выйдет на телевидении и стримингах.

Действие второго сезона развернётся в Ленинграде 1970-х годов. По сюжету майор КГБ Владимир Чубин и лейтенант Егор Федоров приступают к расследованию загадочной серии ритуальных смертей: трое человек внезапно сгорают во дворе НИИ на глазах у десятков свидетелей.

К главным ролям в шоу вернутся Антон Хабаров и Андрей Фролов. Режиссёром продолжения вновь выступит Илья Максимов.