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Состоялась мировая премьера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» от Marvel

Состоялась мировая премьера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» от Marvel
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24 июля состоялась мировая премьера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новой супергеройской картины, которая запустила шестую фазу киновселенной Marvel. Проект уже можно посмотреть в кинотеатрах всей планеты, а до России приключение неофициально доберётся 31 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

Сюжет ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей и появится в будущих картинах киновселенной.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль («Одни из нас»), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

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