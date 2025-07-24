«Шедевр»: фанаты в восторге от фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок»

18 июля состоялась премьера фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов». Лента «Истребитель демонов: Бесконечный замок» пока вышла лишь в Японии, и в Сети уже появились первые отзывы о новом проекте по культовой вселенной.

Так, на агрегаторе IMDb рейтинг мультфильма составляет 9,1 балла из 10. Зрители в первую очередь хвалят качественную анимацию, отличные актёрские работы и отличный темп — лента длится 2 часа 30 минут и не успевает наскучить. Некоторые фанаты называют фильм современной классикой аниме, сравнивая его с лучшими эпизодами самого мультсериала и других культовых проектов в духе «Атаки титанов».

Фото: IMDb

Что пишут зрители о мультфильме «Истребитель демонов: Бесконечный замок»

Визуально потрясающий и эмоционально захватывающий, «Бесконечный замок» — настоящий шедевр, который остаётся в твоей голове даже после финальных титров. Обязательный фильм для всех фанатов оригинального аниме!

«Бесконечный замок» — это не просто мультфильм для фанатов аниме. Это кинематографический опыт, который превозносит весь жанр. Это любовное письмо для фанатов истории и эталон того, чего может достичь современное аниме. Обязательно к просмотру.

Это не просто фильм, это эмоциональные американские горки, из-за которых забываешь дышать. Это что-то невероятное, и я обязательно пересмотрю «Бесконечный замок» как только смогу.

Этот фильм тронул меня. Он одновременно заставил меня нервничать, разбил мне сердце и вдохновил меня. Я очень рекомендую «Бесконечный замок» всем, кто ценит историю, где надежда горит ярко даже в самых тёмных местах.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым мультфильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося в июне 2024-го. До других стран лента доберётся в сентябре.