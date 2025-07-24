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«Это не искусственный интеллект»: Саша Барон Коэн накачал своё тело для роли Мефисто

«Это не искусственный интеллект»: Саша Барон Коэн накачал своё тело для роли Мефисто
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Звезда «Бората» Саша Барон Коэн показал, как накачал своё тело для роли в сериале Marvel «Железное сердце». Фотографии из спортзала актёр опубликовал на своей странице в соцсети.

Фото: Соцсети Саши Барона Коэна

Фото: Соцсети Саши Барона Коэна

Фото: Соцсети Саши Барона Коэна

Артист пишет, что на фото — не искусственный интеллект. Он действительно привёл своё тело в форму для роли Мефисто, несмотря на то что в кадре знаменитый злодей появляется в одежде.

Некоторые знаменитости пользуются препаратом Оземпик, некоторые — личными поварами, а третьи — персональными тренерами. Я пользовался всеми тремя, чтобы накачать своё тело. Это не искусственный интеллект. Я действительно достаточно эгоистичен, чтобы обманывать вас так. Представляю своего нового персонажа: мужчину средних лет, который заменил пиво протеиновыми коктейлями. Тяжело переживаю кризис среднего возраста.

Сериал «Железное сердце» рассказывает об одноимённой героине из комиксов Marvel, молодой студентке Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создаёт себе бронированный суперкостюм в духе Железного человека и становится его полноценной преемницей. В финальной серии шоу появляется злодей Мефисто, которого сыграл Саша Барон Коэн. Судя по всему, антагонист станет важным персонажем в будущих проектах Marvel.

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