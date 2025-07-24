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Вышел трейлер фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2» — премьера в декабре

Вышел трейлер фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2» — премьера в декабре
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Кинокомпания Universal Pictures представила большой трейлер фильма «Пять ночей с Фредди 2». Хоррор выйдет в мировом прокате уже 5 декабря 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сиквел продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернётся спустя год после финала первой части.

Фильм «Пять ночей с Фредди» вышел осенью 2023 года и при скромном бюджете в $ 20 млн собрал внушительную кассу в размере $ 290 млн. К главным ролям в продолжении вернулись Джош Хатчерсон (Майк), Элизабет Лэил (Ванесса), Пайпер Рубио (Эбби) и другие актёры.

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