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В фильме «Пять ночей с Фредди 2» появится ещё один злодей из «Крика»

В фильме «Пять ночей с Фредди 2» появится ещё один злодей из «Крика»
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Издание One Take News взяло интервью у звезды фильма «Пять ночей с Фредди» Мэттью Лилларда. Он рассказал об актёрском составе второй части.

В сиквеле одну из ролей сыграет актёр Скит Ульрих — он и Лиллард играли главных злодеев в культовом фильме ужасов «Крик» 1996 года. Актёр воплотит на экране Генри Эмили — инженера-механика, который приложил руку к созданию злобных аниматроников.

«Пять ночей с Фредди 2» выйдет в прокат 5 декабря. Вторая часть продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернётся спустя год после финала первой части. Главные роли вновь сыграли Джош Хатчерсон («Голодные игры»), Элизабет Лэил («Однажды в сказке») и Пайпер Рубио («Ради всего человечества»).

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