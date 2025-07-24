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Стартовали съёмки комедийного сериала про сестёр «Хай, систерс»

Стартовали съёмки комедийного сериала про сестёр «Хай, систерс»
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Онлайн-кинотеатр Okko и телеканал ТНТ сообщили о старте съёмок сериала «Хай, систерс». Дата премьеры комедийного шоу пока неизвестна.

Фото: ТНТ/Okko

Фото: ТНТ/Okko

Фото: ТНТ/Okko

По сюжету, главная героиня — Света. Она работает администратором в супермаркете, воспитывает сына и мечтает об отношениях, но при этом не доверяет мужчинам. Её поддерживают сёстры: Даша, которая работает воспитателем в детском саду, и Крис, ведущая свой блог под названием «Хай, систерс». По словам авторов, сериал рассказывает о желании девушек помочь друг другу в жизненных трудностях.

Главные роли в шоу сыграли Мариэтта Цигаль-Полищук («Метод уборщицы»), Алевтина Тукан («Девушки с Макаровым») и Алина Воскресенская («Универ. Молодые»). Режиссёром выступила Валерия Шкирандо — автор сериала «Саша и Питер».

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