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Педро Паскаль попал в скандал из-за объятий во время премьеры «Фантастической четвёрки»

Педро Паскаль попал в скандал из-за объятий во время премьеры «Фантастической четвёрки»
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Неловкое видео Marvel Studios с премьеры «Фантастической четвёрки: Первые шаги» завирусилось в интернете. В соцсети X ролик набрал более 63 млн просмотров и свыше двух тысяч комментариев.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Studios.

На видео исполнители главных ролей Педро Паскаль и Ванесса Кирби позируют для фотографов. Только ролик получился неловким: звезда «Одних из нас» странно пытается обнять беременную актрису, а потом неуверенно кладёт свою руку на её руку.

Многие пользователи агрессивно отреагировали на видео, оставив сотни гневных комментариев. Некоторые уверены, что поведение Паскаля недопустимо, ведь он пристаёт к замужней девушке. Другие защищают актёра, напоминая, что Кирби тоже ни раз обнимала исполнителя главной роли во время общения с журналистами.

Стоит отметить, что актёры начали обниматься у всех на виду ещё до старта съёмок картины. Не исключено, что тёплые взаимоотношения звёзд — часть рекламной кампании, ведь в новой «Фантастической четвёрке» они играют знаменитых мужа и жену.

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