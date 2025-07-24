Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Cologne 2025. Stage 1. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Леонардо Ди Каприо и Бенисио Дель Торо — на постерах с героями фильма «Битва за битвой»

Леонардо Ди Каприо и Бенисио Дель Торо — на постерах с героями фильма «Битва за битвой»
Комментарии

Компания Warner Bros. представила новые постеры с героями фильма «Битва за битвой». Премьера приключенческой картины состоится 26 сентября.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Сюжет ленты повествует о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который пытается вернуть свою дочь — её похитил давний враг героя Стив Локджо. Бобу приходится обратиться за помощью к бывшим соратникам, чтобы спасти девочку.

Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Бенисио Дель Торо («Страх и ненависть в Лас-Вегасе») и Шон Пенн («Я — Сэм»). Режиссёром выступил Пол Томас Андерсон — автор популярных фильмов «Нефть», «Мастер» и «Призрачная нить».

Какой фильм посмотреть сейчас
Джон Сина и Идрис Эльба бьют белорусских гопников. Обзор фильма «Главы государств»
Джон Сина и Идрис Эльба бьют белорусских гопников. Обзор фильма «Главы государств»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android