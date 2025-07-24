Видеоигры укрепляют романтические отношения — The Guardian

Издание The Guardian выпустило материал о влиянии видеоигр на романтические отношения. Журналисты уверены, что даже совместное прохождение одной игры может улучшить связь в парах.

В качестве примера издание привело эпизод, который произошёл во время одного из выпусков радиошоу Woman’s Hour. В эфире рассказали историю слушательницы, которая во время медового месяца играла с мужем в Borderlands 2. По её словам, видеоигры — это отличное совместное времяпровождение, где пары могут поддерживать друг друга и радоваться общим победам.

Мы играли в Borderlands 2 во время медового месяца. Теперь проходим игры и с ребёнком. Мы вместе исследуем миры, разгадываем тайны. В видеоиграх есть недооценённая романтика: мы общаемся, поддерживаем друг друга, празднуем общие победы.

В издании также отметили, что видеоигры могут раскрыть партнёра с совершенно другой стороны, ведь там нужно решать тяжёлые головоломки и сражаться со сложными боссами. Более того, игровую индустрию даже используют семейные психологи на консультациях — советуют парам играть в Minecraft и вместе обустраивать там дома.