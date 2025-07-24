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Появился первый кадр второго сезона «Асоки» по «Звёздным войнам»

Появился первый кадр второго сезона «Асоки» по «Звёздным войнам»
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На фестивале Comic Con в Сан-Диего представили первый кадр второго сезона сериала «Асока» по «Звёздным войнам». Дата выхода продолжения шоу пока неизвестна.

Фото: Disney

На кадре показан Эзра Бриджер — персонаж, знакомый фанатам по мультсериалу «Звёздные войны: Повстанцы». В сериале его сыграл актёр Эман Эсфанди («Король Ричард»). Герой появился в первом сезоне, но в продолжении исполнит более важную роль.

Первый сезон «Асоки» рассказывает о событиях, которые произошли после «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Шоу выступает продолжением мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы» и повествует об Асоке Тано — бывшей ученице Энакина Скайуокера.

Сериал был тепло принят зрителями: на агрегаторе IMDB он получил оценку 7,4/10. Во второй сезон войдёт восемь эпизодов, как и в первом.

Каким получился другой сериал по «Звёздным войнам»:
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