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Battlefield 6 (Батлфилд 6) — скриншоты, дата выхода, детали, будет ли русский язык, трейлер

Вышел сюжетный трейлер Battlefield 6 — первые детали шутера
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Компания Electronic Arts представила дебютный трейлер Battlefield 6 — новой части культовой серии шутеров от студии DICE. Игра должна поступить в продажу 10 октября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

События Battlefield 6 разворачиваются в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.

31 июля EA также выпустит трейлер мультиплеера, куда в этот раз войдут как обычные сетевые матчи, так и бесплатный режим в формате королевской битвы. Судя по странице в Steam, у игры действительно не будет перевода на русский язык, как мы и сообщали ранее.

Скриншоты Battlefield 6

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

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