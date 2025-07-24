Вышел сюжетный трейлер Battlefield 6 — первые детали шутера

Компания Electronic Arts представила дебютный трейлер Battlefield 6 — новой части культовой серии шутеров от студии DICE. Игра должна поступить в продажу 10 октября 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

События Battlefield 6 разворачиваются в настоящее врeмя и посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень высокие отзывы от критиков и игроков.

31 июля EA также выпустит трейлер мультиплеера, куда в этот раз войдут как обычные сетевые матчи, так и бесплатный режим в формате королевской битвы. Судя по странице в Steam, у игры действительно не будет перевода на русский язык, как мы и сообщали ранее.

Скриншоты Battlefield 6

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA

Фото: EA