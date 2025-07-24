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Вышел тизер криминального сериала The Last Frontier от Apple — премьера 10 октября

Вышел тизер криминального сериала The Last Frontier от Apple — премьера 10 октября
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Компания Apple опубликовала тизер сериала The Last Frontier («Последний рубеж»). Премьера шоу состоится 10 октября на стриминговом сервисе Apple TV+. Всего в первый сезон войдёт 10 серий.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

По сюжету шоу главным героем выступает Фрэнк Ремник — маршал США, работающий в малозаселённом регионе Аляски. Внезапно на его глазах разбивается самолёт, в котором находились опасные преступники. Фрэнку предстоит поймать их и снова посадить за решётку.

Главные роли в сериале сыграли Джейсон Кларк («Дьявол всегда здесь»), Хейли Беннетт («Великий уравнитель») и Симона Кэссел («Фрост против Никсона»). Шоураннером «Последнего рубежа» выступил Джон Бокенкамп — один из авторов знаменитого сериала «Чёрный список».

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